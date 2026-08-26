Ex Ilva, scatta il salvagente del Governo sulle discariche

Le garanzie finanziarie prestate nei mesi scorsi dall’azienda e giudicate inadeguate dalla Provincia di Taranto, competente in materia ambientale, diventano ora conformi ai requisiti di legge: la loro durata viene infatti fissata in un anno, anziché per un periodo più lungo come previsto inizialmente

Il Consiglio dei ministri ha approvato la norma che mette al riparo l’ex Ilva dalla diffida del ministero dell’Ambiente sulla gestione dei rifiuti industriali e sull’uso delle discariche del siderurgico. Era scattato uno stop al riguardo. Le garanzie finanziarie che l’azienda ha prestato nei mesi scorsi e che la Provincia di Taranto, competente in materia ambientale, ha ritenuto inadeguate respingendole, adesso divengono adeguate perché valgono per un anno e non più per un periodo maggiore come era invece inizialmente.

In sostanza, viene modificato l’articolo 14 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e dopo il comma 1, con un comma 1 bis, è inserita una nuova disposizione. E stabilisce che “per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale” – e l’ex Ilva rientra in questa fattispecie – “la garanzia finanziaria può essere prestata per una durata non inferiore a un anno, anche qualora il periodo autorizzato abbia durata superiore. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi”. (AGI)