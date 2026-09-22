Ex Ilva, Semat Engineering: prosegue la protesta dei lavoratori

La protesta è legata al mancato pagamento degli stipendi di agosto. I sindacati chiedono certezze sui tempi del saldo delle spettanze

È iniziato questa mattina alle 7 il presidio dei lavoratori di Semat Engineering, una delle aziende più grandi dell’indotto ex Ilva.

La protesta è stata organizzata a seguito del mancato pagamento degli stipendi relativi al mese di agosto e dell’assenza, al momento, di una data certa per il saldo delle spettanze.

La situazione ha mobilitato le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm, che hanno annunciato ulteriori iniziative di protesta per sollecitare il pagamento degli arretrati e fare chiarezza sui tempi del saldo.