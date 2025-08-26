Ex Ilva, slitta al 10 settembre l’incontro al ministero sulla Cigs

Il ministero del Lavoro ha posticipato l’incontro per la prosecuzione della discussione sulla richiesta di cassa integrazione per l’ex Ilva di Taranto

Slitta di due settimane il tavolo convocato al Ministero del Lavoro per discutere della richiesta di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell’ex Ilva di Taranto. La riunione, inizialmente fissata per il 28 agosto, si terrà invece il prossimo 10 settembre alle ore 11.

Lo riferiscono fonti sindacali precisando che nella mail del ministero si legge come “verificata la necessità di effettuare più complessive e puntuali valutazioni sulla crisi in atto, sull’utilizzo e sulla consistenza dell’ammortizzatore sociale, la riunione già convocata per il 28 agosto 2025, alle ore 11, è rinviata al giorno 10 settembre ore 11”.

Il rinvio arriva in una fase particolarmente delicata per il futuro del siderurgico tarantino, dove la produzione resta ai minimi storici e il percorso di rilancio del sito appare ancora incerto. I sindacati, che da mesi sollecitano risposte chiare sul destino dello stabilimento e sulla tutela occupazionale, attendono ora il confronto di settembre come momento cruciale per delineare le prossime mosse.