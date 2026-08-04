Ex Ilva, Sperti: “Ascoltino le nostre proposte”

Attesa la convocazione dopo giovedi’

I sindacati saranno nuovamente convocati per parlare del futuro dell’ex Ilva dopo giovedi’ pomeriggio, quando ‘si riuniranno i ministri’. Lo ha affermato Davide Sperti, segretario generale della Uilm, dopo il tavolo tecnico interministeriale sull’ex Ilva con le organizzazioni sindacali per approfondire le misure da adottare per il futuro del sito produttivo di Taranto. ‘E’ ovvio – ha detto – che il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni’.

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, non era presente all’incontro di oggi, ha spiegato. ‘Noi – ha dichiarato Sperti – abbiamo detto all’inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuita’ occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo piu’ alto, partendo dai lavoratori all’interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto che e’ la citta’ piu’ divisa. E’ ovvio che le risposte devono essere politiche. (RADIOCOR)