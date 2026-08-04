Ex Ilva, tavolo per Taranto al Mimit

Anche il Sindaco di Taranto parteciperà all’incontro convocato a Roma dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per discutere del futuro dello stabilimento siderurgico e delle prospettive del territorio

Riportiamo per intero le sue dichiarazioni

Le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali sono assolutamente legittime e meritano ascolto e rispetto. Parliamo di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie, che hanno il diritto di conoscere quale sarà il futuro dello stabilimento, quali saranno gli investimenti previsti e quali garanzie verranno offerte sul piano occupazionale. Non è più il tempo delle ipotesi o delle dichiarazioni generiche: Taranto ha bisogno di certezze.

L’amministrazione comunale ha sempre mantenuto una posizione chiara, qualunque percorso di rilancio industriale deve avere come priorità la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, ma deve allo stesso tempo garantire occupazione, sviluppo e prospettive concrete per il territorio.

Non possiamo accettare che ritardi, responsabilità e scelte non assunte vengano scaricati ancora una volta sui lavoratori. È necessario conoscere nel dettaglio quale sia il piano del Governo, quali risorse intenda mettere in campo per sostenere il reddito dei lavoratori e con quali tempistiche. La chiarezza sugli investimenti rappresenta oggi la condizione indispensabile per restituire fiducia al territorio e per evitare che le attuali incertezze si trasformino in una vera emergenza sociale.

La nostra missione è evitare che la città continui a vivere sospesa. Servono decisioni, risorse e una visione di lungo periodo per accompagnare il processo di transizione industriale ed economica della città. È necessario un impegno straordinario del Governo, sia per garantire la continuità occupazionale sia per accompagnare il processo di transizione industriale ed economica della città.