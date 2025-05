Ex Ilva, tre indagati per l’incendio all’altoforno 1

Il pm Francesco Ciardo ipotizza i reati di omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e getto pericoloso di cose. A uno degli indagati sarebbe stata contestata anche la mancata comunicazione in base alle norme della legge Seveso (incidente rilevante)

Ci sono tre indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Taranto sull’incendio verificatosi la mattina del 7 maggio a una delle tubiere dell’altoforno 1 che ha portato al sequestro probatorio dell’impianto. Si tratta di tre dirigenti di Acciaierie d’Italia in As: il direttore generale della società, Maurizio Saitta, il direttore dello stabilimento di Taranto, Benedetto Valli, e il direttore dell’area altoforni, Arcangelo De Biasi. La notizia è riportata sui quotidiani locali.

L’incidente non ha provocato feriti, ma ha creato apprensione tra i cittadini per la colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza. L’incendio ha interessato, in particolare, una delle tubiere che servono a trasportare l’aria calda ad elevata temperatura che nell’altoforno determina la combustione del coke e innesca il processo di produzione della ghisa.

La struttura legale dell’azienda, a quanto si è appreso, ha preparato memorie e documentazione tecnica per chiedere la revoca del provvedimento di sequestro. In marcia attualmente c’è solo l’altoforno n.4, in attesa che venga rimesso in funzione il numero 2. Circa 70 lavoratori sono stati ricollocati temporaneamente alla formazione, ma i sindacati paventano ora un aumento della cassa integrazione e ripercussioni sulle trattative per la vendita del gruppo agli azeri di Baku Steel. (ANSA)