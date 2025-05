Ex Ilva, Urso: “Con metà produzione, inevitabile dimezzamento dell’occupazione”

A seguito dello stop all’altoforno 1 dell’ex Ilva di Taranto, conseguente all’incendio del 7 maggio, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha chiarito le possibili ricadute occupazionali

“Metà produzione, significa metà occupati rispetto a quanto programmato”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso , rispondendo a chi gli chiedeva se con lo stop all’altoforno 1 dell’ex Ilva di Taranto in seguito all’incendio del 7 maggio ci potessero essere ulteriori esuberi per il personale dell’impianto, a margine di Investopia a Milano.

“È chiaro che essendosi fermato un altoforno e non potendo ripartire con la produzione, avremo una produzione dimezzata rispetto a quanto era stata pianificata e concordata anche con i sindacati, con l’accordo raggiunto con loro sulla gestione della cassa integrazione”.

[ANSA]