Ex Ilva, Urso: “Lo Stato non può dare altre risorse”

“La Commissione Europea ci ha autorizzati a un ultimo prestito, 390 milioni in totale”

Lo Stato vorrebbe, ma non può dare altre risorse all’amministrazione straordinaria dell’ex-Ilva . Lo ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso , a margine dell’annual meeting di Assarmatori a Roma.

“La Commissione europea – ha ricordato – ci ha autorizzati qualche mese fa a un ultimo prestito che lo Stato può conferire all’amministrazione straordinaria secondo i limiti degli aiuti di Stato. Questo prestito ha un ammontare complessivo di 390 milioni di euro, sono già stati corrisposti all’azienda le prime due tranche di 145 milioni e poi pochi giorni fa di altri 100 milioni, sempre con l’autorizzazione del Parlamento e quindi tutti sanno devono essere consapevoli che oltre quelle risorse lo Stato non è che non vuole, ma non può dare”.

“È quindi il momento – ha aggiunto – in cui tutti si assumono le proprie responsabilità, consapevoli che tutti agiscono per trovare la migliore soluzione possibile”. (ANSA)