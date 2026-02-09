Ex Ilva, via libera dell’Unione Europea al prestito ponte da 390 milioni

La misura, approvata in base alle regole sugli aiuti di Stato, mira a garantire che Adi possa coprire i propri costi operativi, fino al trasferimento dell’attività a un nuovo operatore ,che sarà selezionato tramite una gara d’appalto, attualmente in corso
