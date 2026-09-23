Ex Ilva, Pichetto: “Federacciai dovrebbe chiedere di legare l’interconnector a un proprio impegno per Taranto”

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è presente alla presentazione della seconda edizione di “I colori dell’energia”

E’ in corso una valutazione per la proroga dell’interconnector, cosi’ come richiesto da Federacciai, rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2026. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della presentazione della seconda edizione di “I colori dell’energia”. ‘Una valutazione e’ da farsi anche in ottiche diverse, sappiamo che – ad esempio – Federacciai dovrebbe chiedere, usiamo il condizionale, di legare l’interconnector anche a un proprio impegno rispetto a Taranto’, ovvero alla partecipazione alla gara per l’ex Ilva, ha affermato Pichetto. (RADIOCOR)