Ex Yard Belleli, Bitetti: “Risorse e tempi certi per la riconversione dell’area”

Il sindaco sollecita Governo e istituzioni a intervenire sull’area strategica del porto: servono tempi e risorse certe per attrarre investimenti, creare occupazione e rilanciare l’economia locale

“La messa in sicurezza permanente e il rilancio dell’area ex Yard Belleli sono diventati un’urgenza nell’ottica di riconversione economica della città di Taranto.” È quanto si legge in una nota stampa a firma del Sindaco Piero Bitetti.

“Il Governo, in particolare Mase e Mimit che hanno in mano la partita del sito, e tutte le realtà istituzionali coinvolte, devono favorire la ripartenza dell’area e permettere un vero cambiamento per la città. La riqualificazione dell’ex Yard Belleli situato nel porto di Taranto, – prosegue Bitetti – è di importanza strategica perchè aprirebbe le porte a nuovi investimenti sul territorio con ricadute positive anche in termini occupazionali. L’economia locale è in affanno, non è quindi tollerabile perdere occasioni di sviluppo e crescita territoriale. La riconversione produttiva dell’area ha bisogno di tempi e risorse certe, altrimenti non ci sarà nessuna trasformazione economica e industriale. ‎”