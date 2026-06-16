Ferrarese: “Stanziati altri 15 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo”

La dotazione finanziaria per le opere infrastrutturali raggiunge i 281,5 milioni di euro. “Grazie al Governo Meloni e al Ministro Foti per l’ulteriore sostegno al progetto”

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal Commissario Straordinario Massimo Ferrarese, che ha voluto ringraziare il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, per l’attenzione e il costante supporto assicurato al progetto strategico per Taranto, la Puglia e l’intero Paese.

Con questo nuovo stanziamento, la dotazione finanziaria complessiva destinata alle opere infrastrutturali raggiunge i 281,5 milioni di euro, a conferma della fiducia riposta dal Governo nel lavoro svolto dalla struttura commissariale e della volontà di accompagnare fino in fondo il percorso di preparazione dei Giochi. Le risorse consentiranno di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana destinati a lasciare un’eredità duratura al territorio di Taranto e della Puglia.

“Questo nuovo stanziamento conferma concretamente la volontà del Governo di accompagnare fino in fondo il percorso di preparazione dei Giochi del Mediterraneo e consentirà di realizzare ulteriori interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana destinati a lasciare un’eredità duratura al territorio. – Ha affermato il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese – Proseguiremo con determinazione nel rispetto del cronoprogramma, affinché Taranto e l’intero territorio possano presentarsi all’appuntamento del 2026 con infrastrutture moderne, efficienti e all’altezza di un grande evento internazionale.”