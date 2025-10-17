Fim, Fiom e Uilm Taranto, vertenza HIAB Italia

Lunedì incontro a Roma con i vertici, a Statte presidio dei lavoratori

Lunedì 20 ottobre 2025 si svolgerà un incontro tra le OO.SS e i vertici della multinazionale HIAB Italia, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di ottenere risposte concrete in merito alla stabilità e alle prospettive delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.Questa è la nota riportata dalle sigle sindacali FIM FIOM e UILM Taranto che si recheranno a Roma con un mandato chiaro: “esigere che da questo tavolo emergano condizioni di lavoro eque e, soprattutto, migliorative, rispetto ai precedenti incontri.”

Riteniamo -fanno sapere nella nota- che la trattativa debba culminare in soluzioni che forniscano una vera ricollocazione a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie, tutelandone il futuro professionale ed economico.

Parallelamente all’azione negoziale a Roma, è stato indetto un presidio dei Lavoratori per manifestare il pieno supporto alle istanze sindacali.Il presidio si terrà:

lunedì 20 ottobre 2025, presso lo Stabilimento di Statte dalle ore 12:00 sino al termine della riunione romana.

La mobilitazione a Statte -aggiungono- non è solo un atto simbolico, è la dimostrazione tangibile dell’unità dei Lavoratori e della ferma volontà di non accettare ipotesi che non siano pienamente soddisfacenti. Auspichiamo -concludono- che, anche grazie alla pressione esercitata dal presidio sul territorio, al tavolo di trattativa la HIAB Italia porti finalmente notizie positive e risolutive per l’intera vertenza. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sugli esiti dell’incontro del 20 ottobre.