Fischetti, Nave Garibaldi: “Un’occasione persa per la città di Taranto”

Il consigliere regionale (Prossima): “La politica dovrebbe avere il coraggio di immaginare il futuro e di trasformare ciò che rappresenta la nostra storia in nuove opportunità per le generazioni che verranno. La Garibaldi poteva essere una di queste”

Pubblichiamo per intero la nota

Il consigliere regionale: “La politica dovrebbe avere il coraggio di immaginare il futuro e di trasformare ciò che rappresenta la nostra storia in nuove opportunità per le generazioni che verranno. La Garibaldi poteva essere una di queste”



“La partenza della nave Garibaldi da Taranto rappresenta un’occasione persa per la città e per il suo futuro economico, turistico e culturale. La scelta del Governo Meloni di procedere alla cessione gratuita della nave all’Indonesia lascia l’amaro in bocca, soprattutto alla luce della proposta avanzata da più parti per trasformare la portaerei in un museo galleggiante, capace di diventare un nuovo attrattore per Taranto e per l’intero territorio pugliese”.



Così’ il consigliere regionale e capogruppo di Prossima, Giuseppe Fischetti.

“Lo scorso marzo – ricorda Fischetti – il Consiglio regionale aveva approvato all’unanimità una mozione a sostegno della riconversione della nave Garibaldi in museo galleggiante. Una proposta che ha rappresentato un’importante prova di unità e di visione per il territorio. Per questo oggi non possiamo limitarci a prendere atto della decisione. Non possiamo continuare a parlare di rilancio del territorio e, nello stesso tempo, assistere alla perdita di opportunità concrete”.



“Taranto ha perso un’occasione concreta di sviluppo, crescita e valorizzazione della propria storia legata alla Marina Militare e al mare. La politica dovrebbe avere il coraggio di immaginare il futuro e di trasformare ciò che rappresenta la nostra storia in nuove opportunità per le generazioni che verranno. La Garibaldi poteva essere una di queste. Ancora una volta, invece, siamo costretti a registrare un’occasione persa per colpa di un Governo che continua ad ignorare completamente la voce del nostro territorio” ha concluso il consigliere regionale Giuseppe Fischetti.

