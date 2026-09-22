mercoledì 23 Settembre 26
CP

Francavilla Fontana, omicidio Legrottaglie: “Sono distrutto, chiedo scusa alla famiglia”

Cronaca

Articoli Correlati

Comune, nuove tariffe per le rette delle strutture che accolgono i minori

CP -
Nella nota stampa Lincesso spiega: "Così garantiamo la qualità del servizio" Un intervento non più rinviabile, quello effettuato dall'amministrazione guidata da Piero Bitetti, sulle rette...
Read more

Taranto, scooter e bus si scontrano su via Cesare Battisti

CP -
Sul luogo dell’incidente sono inoltre arrivati i Vigili del fuoco e il personale del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della...
Read more

Ex Ilva, la maggioranza punta ad ampliare la platea della garanzia annuale

CP -
La richiesta era emersa nel corso delle audizioni sul provvedimento, ma il Governo non ha ancora espresso il proprio parere Estendere a tutte le imprese...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand