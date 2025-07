Francavilla, una messa e una fiaccolata in onore del Brigadiere Carlo Legrottaglie

Dopo la funzione si è tenuta una fiaccolata intitolata “In Cammino per Carlo” che è giunta fino al piazzale antistante della Caserma della Compagnia dei Carabinieri in via Falcone e Borsellino

A un mese dalla morte del Brigadiere Capo, Carlo Legrottaglie, ucciso a colpi di pistola da due malviventi mentre cercavano di fuggire ad un posto di blocco, si è svolta a Francavilla Fontana una messa in suo onore.

Alla funzione, avvenuta nella Basilica Minore, erano presenti la moglie, le figlie e i genitori di Legrottaglie, le Forze dell’Ordine, le istituzioni e i cittadini che hanno voluto ricordare e rendere omaggio al Carabiniere. Era presenta anche Costanzo Garibaldi, l’appuntato che era con Legrottaglie durante la sparatoria.

Dopo la messa, nelle vie della cittadina pugliese, si è svolta la fiaccolata intitolata “In Cammino per Carlo” organizzata da ‘I Ragazza di Via D’Amelio’, associazione antimafia di promozione della legalità, che è giunta fino al piazzale antistante della Caserma della Compagnia dei Carabinieri in via Falcone e Borsellino.