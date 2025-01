Freddo e pioggia persistono in Puglia: quanto durerà il maltempo

La regione continua a subire le conseguenze di un’ondata di gelo, con nevicate e piovaschi sparsi. Previsto un graduale miglioramento nei prossimi giorni

Continua l’ondata di freddo sulla nostra regione, anche se si iniziano a intravedere i primi segnali di miglioramento. Il vortice che ha caratterizzato il maltempo degli ultimi giorni sta gradualmente ruotando e allontanandosi, portando a un progressivo diradamento delle nuvole sui cieli pugliesi.

Secondo quanto riferisce il meteorologo Alex Guarini di Rai Meteo, la giornata di oggi, martedì 14 gennaio, sarà ancora caratterizzata da nuvolosità diffusa. Sono attesi piovaschi sparsi, soprattutto nella zona ionica e nel Salento, mentre sul Gargano potrebbe ancora nevicare al di sopra dei 600-700 metri. Il freddo continua a farsi sentire: in pianura le temperature minime oscilleranno tra i 5 e i 7 gradi, con un lieve rialzo nel pomeriggio, mentre nei capoluoghi non si supereranno gli 10-11 gradi. I venti nord-orientali, seppur in graduale attenuazione, soffiano ancora con intensità, mantenendo il mare Adriatico agitato e lo Ionio mosso.

Per domani, mercoledì 15 gennaio, il cielo resterà prevalentemente coperto. Sono previste piogge locali lungo la costa adriatica, mentre sulla costa ionica il tempo dovrebbe mantenersi più asciutto. Sul Gargano potrebbero verificarsi ancora alcune nevicate: le temperature si manterranno particolarmente rigide, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino. Il vento di maestrale porterà nuove mareggiate, con il mare Ionio che resterà mosso e l’Adriatico molto mosso.

Nel corso della settimana non sono previsti cambiamenti significativi: dovremo quindi fare i conti ancora per qualche giorno con freddo e precipitazioni sul nostro territorio.