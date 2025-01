Il futuro dell’ex Ilva, Confapi: “Un impegno per l’ambientalizzazione”

Fabio Greco sottolinea l’importanza dei fondi governativi per garantire continuità produttiva e salvaguardare posti di lavoro nell’industria siderurgica

“Abbiamo da sempre sostenuto che il futuro dello stabilimento siderurgico non può prescindere dal processo di ambientalizzazione in corso. Come associazione di categoria abbiamo il dovere di salvare i posti di lavoro e le imprese dell’indotto e per questo continuiamo ad apprezzare gli sforzi del Governo per la continuità produttiva della fabbrica”. Lo dichiara il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco.

” I fondi che il Governo ha previsto a questo scopo con il decreto approvato nella giornata di ieri servono a non interrompere le attività manutentive necessarie ed indispensabili ai fini dell’adeguamento ambientale. Siamo certi – prosegue il presidente di Confapi Taranto – che il Governo che ha dimostrato di avere a cuore le sorti dello stabilimento è già impegnato sin da ora ad individuare nuovi capitoli di spesa da destinare ad Ilva in a.s. per le attività di ambientalizzazione”.