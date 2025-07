Genitori Tarantini alla sindaca di Genova: “I nostri bambini vogliono vivere”

L’associazione Genitori tarantini ha inviato nei giorni scorsi una lettera alla sindaca di Genova, Silvia Salis. Nella missiva si sottolinea l’amarezza per le differenze di trattamento tra Genova e Taranto

L’associazione Genitori tarantini ha inviato nei giorni scorsi una lettera alla sindaca di Genova, Silvia Salis, accompagnata da una maglietta con la scritta: “I bambini di Taranto vogliono vivere”.

Nella missiva, firmata dalla presidente Cinzia Zaninelli, il movimento di genitori denuncia “gravi ingiustizie ambientali e sanitarie” che affliggono la città jonica a causa della produzione a caldo dell’ex Ilva.

“Abitiamo nell’unico posto dell’intera Unione europea inserito tra le zone di sacrificio dalla Commissione Onu per i Diritti umani”, scrivono.

Nella lettera si sottolinea l’amarezza per le differenze di trattamento tra Genova e Taranto: “Ci piace che Genova si sia liberata della produzione a caldo nel 2005, ci piace meno che siano state installate altre due batterie e un altoforno a Taranto”.

Si evidenzia anche che la chiusura dell’area a caldo a Cornigliano fu accompagnata dalla tutela dei posti di lavoro, mentre a Taranto si continua a produrre acciaio “strategico per la nazione”, ma a costo della salute pubblica.

Critiche anche alla “assenza di solidarietà” da parte di alcune realtà genovesi, in particolare delle donne di Cornigliano, e al gesto di vandalismo su un manifesto fatto affiggere a Genova dall’associazione nel 2016 i cui era scritto ‘Anche i bambini di Taranto vogliono vivere'”.

L’associazione ricorda l’azione legale avviata a Milano nel 2022 per la chiusura della produzione a caldo, oggi in attesa di una sentenza, dopo la pronuncia definita “storica” della Corte di Giustizia UE (25 giugno 2024). La chiusura del messaggio è un appello diretto: “Desidereremmo tantissimo la solidarietà della sindaca di Genova”.

Nel post scriptum, l’invito a indossare pubblicamente la maglietta ricevuta come gesto simbolico di vicinanza ai bambini di Taranto.

