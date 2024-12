Geo Barents, soccorsi 45 migranti: sbarco a Taranto

Questa notte la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere (MSF) ha salvato 45 persone, tra cui minori non accompagnati, da una barca sovraffollata e in difficoltà in acque internazionali nel Mediterraneo.

Come spiega la Ong in un post su X, “il natante imbarcava acqua a causa delle cattive condizioni meteorologiche, rendendola instabile e ad alto rischio ribaltamento”. Tra i migranti soccorsi, alcuni si trovavano in stato di ipotermia. Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Taranto per lo sbarco dei sopravvissuti, segnando la ripresa degli sbarchi nel capoluogo jonico.

45 people, including unaccompanied children, were rescued last night by @MSF team from an overcrowded boat in distress in international waters.



The boat was taking on significant amounts of water due to bad weather conditions, making it unstable and at high risk of capsizing. pic.twitter.com/Cpp5sEfBQI