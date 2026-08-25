Ginosa, accoltellamento nella notte

Un 60enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo una chiamata dal 112

Notte movimentata a Ginosa. I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 60enne del posto, presunto responsabile di lesioni personali aggravate, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’allarme è scattato a seguito di una richiesta di intervento al 112, in una via del centro. Ha chiamato un uomo di 51 anni che presentava una ferita da arma da taglio all’interno della coscia sinistra. Raggiunto dai soccorritori e dai militari dell’Arma, il 51enne avrebbe riferito di essere stato accoltellato poco prima, con l’uomo con cui avuto una discussione per futili motivi.

I Carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca del presunto aggressore, riuscendo a rintracciarlo presso la sua abitazione. Nel corso della perquisizione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, all’interno del lavandino del bagno, un coltello a serramanico, presumibilmente riconducibile all’episodio.