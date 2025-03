A Ginosa un corso gratuito per proteggere i minori dalla violenza

Dal 9 aprile 2025 parte una formazione specialistica promossa dal Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio”. Il corso è rivolto a operatori sanitari, sociali e delle forze dell’ordine

Un nuovo importante passo avanti nella lotta contro la violenza sui minori arriva da Ginosa, dove il prossimo 9 aprile prenderà il via il corso di formazione specialistica “Diritto all’infanzia. Il contrasto all’abuso e al maltrattamento sulle persone minori di età”. L’iniziativa, promossa dal Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio” in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Ginosa, si propone di formare professionisti in grado di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di violenza contro i minori.

Il percorso formativo, strutturato in 7 moduli per un totale di 25 ore, affronterà le complesse dinamiche della violenza assistita e del maltrattamento sui minori, con particolare attenzione alle procedure operative da attivare nei casi di richiesta d’aiuto da parte di donne vittime di violenza con figli.

“È fondamentale potenziare gli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza sui minori”, sottolineano gli organizzatori, “soprattutto considerando che le conseguenze sono ancora più gravi quando il maltrattamento resta sommerso o avviene in ambito familiare”.

L’evento è stato accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia, con il riconoscimento di 20 crediti formativi e 5 crediti deontologici. Le iscrizioni al corso sono aperte fino alle ore 12 di sabato 5 aprile, compilando il modulo online al seguente link https://bit.ly/formazioneginosa