Ginosa, “Passio Christi” annullata

A poche ore dall’ inizio del tanto atteso evento, è stata diffusa la nota ufficiale dell’ annullamento per rischio idrogeologico e idraulico

Riportiamo le precisazioni del Comando della Polizia Locale di Ginosa e del Sindaco

In relazione alle notizie diffuse nelle ultime ore, il Sindaco e il Comandante della Polizia Locale ritengono necessario fornire una ricostruzione puntuale dei fatti relativi all’evento “Passio Christi”.L’autorizzazione rilasciata dal Comune prevedeva espressamente specifiche prescrizioni vincolanti in materia di sicurezza, tra cui l’obbligo per gli organizzatori di verificare preventivamente presso il Comando di Polizia Locale la presenza di eventuali bollettini di allerta, con espresso divieto di accesso all’area della gravina in caso di allerta meteo.

Nella giornata di ieri, il Comando di Polizia Locale aveva già rappresentato agli organizzatori che, in presenza di allerta arancione, non sussistevano le condizioni per lo svolgimento delle attività previste nelle aree interessate da tale prescrizione. Nel pomeriggio odierno, alle ore 16:00 circa, a seguito del prolungamento dell’allerta arancione fino alle ore 24:00, si è svolto un incontro presso il Comune per una ulteriore verifica tecnica.Dalle interlocuzioni con la Protezione Civile regionale e con le autorità di pubblica sicurezza è emerso che le criticità in atto riguardano in particolare condizioni diffuse di instabilità dei versanti, aggravate dalle piogge intense degli ultimi giorni e già oggetto di monitoraggio attraverso il Centro Operativo Comunale (COC), attivo per la gestione dell’emergenza.

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione comunale ha comunque proposto una soluzione alternativa, consistente nella rimodulazione dell’orario dell’evento e nel rafforzamento del presidio di protezione civile, al fine di consentirne lo svolgimento in condizioni di maggiore sicurezza.

Tale ipotesi, tuttavia, richiedeva una specifica riorganizzazione operativa e una formale assunzione di responsabilità da parte dei soggetti organizzatori, che non si è concretizzata.Si precisa che non è stato adottato alcun provvedimento di diniego generalizzato dell’evento, ma è stata richiamata l’applicazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, che vietano lo svolgimento delle attività nelle aree della gravina in presenza di allerta meteo.Si evidenzia inoltre che il Comando di Polizia Locale non ha vietato lo svolgimento di eventuali sfilate o iniziative in aree non interessate dalle suddette prescrizioni, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.”Si tratta di una decisione assunta con senso di responsabilità – dichiarano il Sindaco e il Comandante – in un contesto in cui il territorio è interessato da criticità rilevanti e da attività di monitoraggio continuo. In queste condizioni, ogni valutazione deve necessariamente privilegiare la sicurezza delle persone”.L’Amministrazione comunale e il Comando di Polizia Locale ribadiscono di aver operato nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle indicazioni degli enti competenti, confermando la disponibilità a collaborare per la riprogrammazione dell’evento in condizioni di piena sicurezza.