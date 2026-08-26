Ginosa, vasto incendio all’ ingresso del centro abitato

Evacutate alcune abitazioni

Nella mattinata un incendio si è sviluppato a Ginosa, in provincia di Taranto. Le fiamme hanno raggiunto tre parti diverse del paese, a ridosso dello stadio comunale,per cui è stato necessario evacuare anche alcune abitazioni. Sono intervenuti i vigili del Fuoco di Castellaneta e del comando di Taranto.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono risultate difficili proprio per il vento che ha alimentato il fronte del fuoco.

Sul posto anche la presenza di un canadair, mentre sono in corso le indagini per escludere l’ origine dolosa del rogo.