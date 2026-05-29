Giochi del Mediterraneo, Abodi: “Sono un’occasione di rilancio per Taranto”

L’intervento del ministro alla seconda giornata del Salone Mediterraneo dell’Impresa

“Eventi come questi servono allo sviluppo dei territori”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi intervenendo al panel dedicato ai Giochi del Mediterraneo durante la seconda giornata del Salone Mediterraneo dell’Impresa organizzato da Confcommercio Taranto.

Secondo il ministro, la data del 21 agosto “defibrillerà il territorio”, attirando attenzione internazionale su Taranto e sulle opportunità legate all’evento sportivo. Abodi ha poi evidenziato il tema del ritorno sociale degli investimenti.

“Un’analisi culturale elaborata attraverso un algoritmo – ha affermato – ci dice che i 275 milioni investiti nelle infrastrutture sportive dei Giochi generano un ritorno sociale pari a 5,4 euro per ogni euro speso”.

Il ministro ha spiegato che il beneficio non riguarda soltanto l’economia ma anche “la salute pubblica, la riduzione della sedentarietà, il benessere psicologico, la coesione sociale”. “Siamo diventati malati di numeri non per passione ma perché i numeri orientano le politiche pubbliche”, ha aggiunto, sottolineando come la diffusione della pratica sportiva possa incidere anche sui costi sanitari e sulla qualità della vita.

Nel corso del panel è intervenuto anche il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha fatto il punto sui lavori. “Mi preoccupano tutti i cantieri”, ha ammesso, spiegando di controllare spesso di notte l’avanzamento delle opere. “Ce la facciamo. Finiremo entro fine luglio – ha assicurato – tutto ciò che riguarda i grandi lavori”. Priorità allo stadio Iacovone, sede della cerimonia inaugurale: “Non possiamo sbagliare nemmeno di un giorno”. (Ansa)