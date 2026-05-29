Laterza, il sindaco sarà operato al cuore ma dall’ ospedale firma le nomine

Sarà trasferito al Policlinico di Bari per l’ operazione chirurgica

“Si informa la cittadinanza che nella giornata di oggi il Sindaco di Laterza, Giuseppe Cristella, sarà trasferito presso il Policlinico di Bari per essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Il Sindaco ringrazia tutte le istituzioni e i cittadini per la vicinanza e l’affetto dimostratosi fino ad oggi”

Con una nota dalla pagina facebook, la Lista Civica Giuseppe Cristella informa che il neoeletto sindaco subirà un intervento chirurgico al cuore.



Cristella era già ricoverato dopo il diverbio avvenuto a Palazzo di Città con il comandante della Polizia Locale, Sandro Frigiola, due giorni dopo le elezioni amministrative

Dall’ ospedale però nomina gli assessori e assegna le deleghe ai consiglieri.

Come riportato dalla stessa pagina facebook, ecco i nomi della squadra di governo:



Giunta Comunale

Deleghe in capo al Sindaco Giuseppe Cristella:

Rapporti Istituzionali, Bilancio, Viabilità, Polizia Locale, Protezione Civile.

Vicesindaco: Salvatore Colacicco

Deleghe: Agricoltura, Lavori Pubblici

Assessore: Paola Busto

Deleghe: Politiche Sociali e della Famiglia

Assessore: Agostina Papapietro

Deleghe: Ambiente, Decoro Urbano, Igiene, Parco delle Gravine

Assessore: Nadia Giannico

Deleghe: Turismo, P.I.P., Attività Produttive, DUC

Assessore: Antonio Laterza

Deleghe: Urbanistica, Rigenerazione Urbana

DELEGHE AI CONSIGLIERI

Antonio Casarola

Deleghe: Politiche Giovanili, Attuazione Programma Amministrativo

Paolo Lofrese

Deleghe: Pubblica Istruzione, Sport

Marianna Leone

Deleghe: Cultura, Marketing Territoriale

Arcangelo Rizzi

Deleghe: Beni Culturali, Patrimonio, Innovazione Tecnologica, Biblioteca, MUMA e Centro Storico

Maria Stella D’Aprile

Deleghe: Personale, Servizi Cimiteriali

Nunzia Galante

Deleghe: Associazionismo, Benessere Animale, Edilizia Popolare, Politiche per la Salute