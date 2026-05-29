Laterza, il sindaco sarà operato al cuore ma dall’ ospedale firma le nomine

Sarà trasferito al Policlinico di Bari per l’ operazione chirurgica
“Si informa la cittadinanza che nella giornata di oggi il Sindaco di Laterza, Giuseppe Cristella, sarà trasferito presso il Policlinico di Bari per essere sottoposto ad un intervento chirurgico.
Il Sindaco ringrazia tutte le istituzioni e i cittadini per la vicinanza e l’affetto dimostratosi fino ad oggi”
Con una nota dalla pagina facebook, la Lista Civica Giuseppe Cristella informa che il neoeletto sindaco subirà un intervento chirurgico al cuore.
Cristella era già ricoverato dopo il diverbio avvenuto a Palazzo di Città con il comandante della Polizia Locale, Sandro Frigiola, due giorni dopo le elezioni amministrative
Dall’ ospedale però nomina gli assessori e assegna le deleghe ai consiglieri.
Come riportato dalla stessa pagina facebook, ecco i nomi della squadra di governo:
Giunta Comunale
Deleghe in capo al Sindaco Giuseppe Cristella:
Rapporti Istituzionali, Bilancio, Viabilità, Polizia Locale, Protezione Civile.
Vicesindaco: Salvatore Colacicco
Deleghe: Agricoltura, Lavori Pubblici
Assessore: Paola Busto
Deleghe: Politiche Sociali e della Famiglia
Assessore: Agostina Papapietro
Deleghe: Ambiente, Decoro Urbano, Igiene, Parco delle Gravine
Assessore: Nadia Giannico
Deleghe: Turismo, P.I.P., Attività Produttive, DUC
Assessore: Antonio Laterza
Deleghe: Urbanistica, Rigenerazione Urbana
DELEGHE AI CONSIGLIERI
Antonio Casarola
Deleghe: Politiche Giovanili, Attuazione Programma Amministrativo
Paolo Lofrese
Deleghe: Pubblica Istruzione, Sport
Marianna Leone
Deleghe: Cultura, Marketing Territoriale
Arcangelo Rizzi
Deleghe: Beni Culturali, Patrimonio, Innovazione Tecnologica, Biblioteca, MUMA e Centro Storico
Maria Stella D’Aprile
Deleghe: Personale, Servizi Cimiteriali
Nunzia Galante
Deleghe: Associazionismo, Benessere Animale, Edilizia Popolare, Politiche per la Salute