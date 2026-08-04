Giochi del Mediterraneo, arriva “Romantika”

Ferrarese: “Con Aroya sarà il cuore del Villaggio Mediterraneo”

Firmato l’accordo per Romantika. Ferrarese: “Con Aroya sarà il cuore del Villaggio Mediterraneo”

La seconda nave destinata ad accogliere atleti e delegazioni dei Giochi del Mediterraneo arriverà a Taranto il 17 agosto.

Con l’arrivo di Romantika – fanno sapere – si completa il sistema di accoglienza sul mare dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il Comitato Organizzatore ha infatti concluso l’accordo con il cruise-ferry della compagnia estone Tallink che affiancherà Aroya, e ospiterà atleti e delegazioni provenienti da tutto il Mediterraneo.

Le due navi ormeggiate presso la Stazione Navale Mar Grande daranno vita a un modello di ospitalità innovativo pensato per accogliere i protagonisti della manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Con una capacità di 1.200 persone, Romantika è uno dei cruise-ferry più rappresentativi della compagnia Tallink.

Costruita nel 2002 e resa celebre dalla storica rotta tra Tallinn e Stoccolma, negli ultimi anni è stata utilizzata come nave-hotel in occasione di grandi eventi internazionali. La nave arriverà a Taranto con un equipaggio tecnico e di servizio di circa cento persone, garantendo elevati standard operativi e di ospitalità. Romantika e Aroya saranno ormeggiate presso la Stazione Navale Mar Grande, dove sorgerà il Villaggio Mediterraneo, il cuore della vita delle delegazioni durante i Giochi.

A rappresentare simbolicamente questa comunità internazionale sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, nominata sindaca del Villaggio Mediterraneo. Il suo ruolo sarà quello di ambasciatrice dei valori dello sport, dell’inclusione e della fratellanza tra le delegazioni.

“Con la firma dell’accordo con Romantika – dichiara il Presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese – Taranto rafforza ulteriormente la propria capacità ricettiva con una soluzione logistica di livello internazionale, a conferma della vocazione della città come luogo di incontro e dialogo tra i popoli del Mediterraneo”.