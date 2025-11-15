sabato 15 Novembre 25
CP

Giochi del Mediterraneo: Confartigianato incontra il Commissario Ferrarese

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, scontro tra due auto in via Messapia

CP -
Rimaste ferite due persone Momenti di panico tra via Leonida e via Messapia. Secondo le prime ricostruzioni, due auto si sarebbero scontrate. Ferite, molto...
Read more

Taranto, verso una “Casa del Volontariato”

CP -
Sarà la prima struttura nel capoluogo ionico  Si è deciso di avviare un percorso di coprogettazione tra il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto...
Read more

Taranto, droga nella stufa: arrestato pensionato

CP -
Perquisiti 340 grammi di cocaina e 600 grammi di hashish Arrestato pensionato per presunta detenzione di droga. E' accaduto nella tarda serata di mercoledì 12 novembre. I...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand