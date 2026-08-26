Giochi del Mediterraneo, è il giorno di Italia-Kosovo: lo Iacovone si prepara al tutto esaurito

Dopo il successo della cerimonia di apertura, lo stadio Erasmo Iacovone torna al centro della manifestazione sportiva. Alle 21 gli Azzurri sfidano il Kosovo davanti a un pubblico numeroso. Per gli spettatori un sistema di accesso diverso da quello adottato per la cerimonia

Dopo il successo della Cerimonia di Apertura dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, lo stadio Erasmo Iacovone torna protagonista con il calcio. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 26 agosto alle 21, quando l’Italia affronterà il Kosovo. Anche la sfida degli Azzurri ha fatto registrare il sold out, confermando la grande partecipazione del pubblico.

Per la partita sarà però in vigore un dispositivo di sicurezza diverso da quello adottato in occasione della Cerimonia di Apertura. Gli spettatori sono quindi invitati a prestare particolare attenzione alle modalità di accesso allo stadio.

Per le gare di calcio i Check-Point Nord e Sud non saranno attivi. La circolazione sarà libera fino alle aree di pre-filtraggio, che saranno allestite nei quattro settori dello stadio. I controlli di sicurezza saranno effettuati nelle immediate vicinanze dei tornelli.

Per agevolare l’afflusso, è consigliato raggiungere lo stadio dal lato Nord o Sud più vicino alla curva o alla tribuna indicata sul proprio biglietto e utilizzare l’accesso corrispondente al proprio settore. Una volta superati i tornelli non sarà possibile cambiare settore.

Un’ulteriore indicazione riguarda i posti a sedere: nelle curve e nelle tribune, sia al primo sia al secondo anello, i posti non sono assegnati. È dunque fondamentale rispettare la distinzione tra primo e secondo livello riportata sul biglietto. I cancelli apriranno alle 18.30, mentre il calcio d’inizio è fissato alle 21. Agli spettatori viene raccomandato di arrivare con largo anticipo, così da agevolare le operazioni di ingresso e i controlli di sicurezza. Infine, i bambini fino a 4 anni potranno accedere gratuitamente allo stadio, ma dovranno essere tenuti in braccio dai genitori o dagli accompagnatori.