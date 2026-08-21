Giochi del Mediterraneo, Ferrarese: “Per Taranto e la Puglia 15 giorni intensi”

Il commissario straordinario: “Noi vogliamo che il territorio sia apprezzato e intendiamo realizzare dei Giochi di altissimo livello”

Dopo la fase dedicata agli impianti, l’organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo entra nel vivo con l’arrivo degli atleti sulle navi e degli ospiti. Si apre così una fase di 15 giorni intensi, destinati ad accendere i riflettori non soltanto su Taranto, ma sull’intero territorio pugliese.

“Dopo gli impianti, oggi l’organizzazione è iniziata con tutti gli atleti che sono arrivati sulle navi e con gli ospiti. Ci saranno 15 giorni intensi per questa città e per tutto il territorio pugliese, dove sarà puntato un grande faro”, ha sottolineato il commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese.

L’obiettivo, ha spiegato Ferrarese, va oltre la dimensione sportiva della manifestazione. “Noi vogliamo che il territorio sia apprezzato e intendiamo realizzare dei Giochi di altissimo livello”. (Ansa)