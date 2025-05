Giochi del Mediterraneo, Ferrarese: “Sono in corso di realizzazione il 92,7% delle opere”

Il Commissario Straordinario ha fatto il punto sull’avanzamento dei lavori per la manifestazione sportiva del 2026

A poco più di un anno dall’inizio dei Giochi del Mediterraneo, il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese ha annunciato alcuni aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori per la manifestazione sportiva che si svolgerà a Taranto nel 2026, sottolineando l’impegno di tutti che ha consentito il rispetto dei tempi per la realizzazione delle strutture.

“Sono passati 17 mesi da quando abbiamo presentato il nostro masterplan e oggi possiamo dire, con orgoglio, che sono partiti 38 cantieri su 41 e che il 92,7% delle opere è in corso di realizzazione. – Afferma Ferrarese – Dietro questi numeri c’è una squadra che non si è mai fermata e che ha creduto fino in fondo in ciò che sembrava impossibile.”