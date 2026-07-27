Giochi del Mediterraneo, giovedì visita ai cantieri di Abodi, Fitto e Foti

Il programma prenderà il via al Tennis Magna Grecia, per poi proseguire allo stadio del nuoto D’Ayala. Alle 10.45 sarà la volta del PalaRicciardi e, infine, alle 11.15 dello stadio Erasmo Iacovone

Taranto si prepara a un nuovo momento di verifica in vista dei XX Giochi del Mediterraneo. Giovedì 30 luglio è in programma una visita istituzionale agli impianti sportivi che ospiteranno la manifestazione, con un sopralluogo nei principali siti interessati dagli interventi.

Ci saranno il commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese; il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto; il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi; il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti; il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro; il sindaco di Taranto, Piero Bitetti.

Il programma prenderà il via alle 9.30 al Tennis Magna Grecia, per poi proseguire alle 10 allo stadio del nuoto D’Ayala. Alle 10.45 sarà la volta del PalaRicciardi e, infine, alle 11.15 dello stadio Erasmo Iacovone. Al termine della visita, nell’area hospitality dello stadio Iacovone, si terrà una conferenza stampa. (Ansa)