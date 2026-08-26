Giochi del Mediterraneo, Iacovone: tutto esaurito per Italia-Kosovo

L’ appuntamento è per stasera alle ore 21

Dopo il grande successo della cerimonia di apertura dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, lo stadio Erasmo Iacovone si prepara a ospitare le gare del torneo di calcio.

Il primo appuntamento nel rinnovato impianto è in programma stasera alle ore 21, con la sfida tra Italia e Kosovo



Anche la gara degli azzurri registra il sold out, confermando la grande partecipazione del pubblico già registrata in occasione della cerimonia di apertura. In vista della partita – si sottolinea in una nota del comitato organizzatore – gli spettatori sono invitati a prestare particolare attenzione alle modalità di ingresso: il dispositivo di sicurezza previsto per le competizioni di calcio è diverso da quello adottato per la cerimonia di apertura. Per le partite di calcio i check-point nord e sud non saranno attivi: la circolazione sarà quindi libera fino alle aree di pre-filtraggio. I pre-filtraggi saranno dislocati nei quattro settori e i controlli di sicurezza saranno effettuati nelle immediate vicinanze dei tornelli.

È fortemente consigliato accedere dal lato dello stadio corrispondente all’ingresso più vicino alla curva o alla tribuna indicata sul proprio biglietto, poiché, una volta superati i tornelli, non sarà possibile cambiare settore. Per agevolare i flussi, gli spettatori dovranno raggiungere i tornelli del proprio settore utilizzando l’accesso da nord o da sud più vicino alla curva o alla tribuna indicata sul biglietto. ( Ansa )