Giochi del Mediterraneo: il 29 maggio a Taranto il sorteggio dei gironi

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più significativi nel percorso di avvicinamento alla manifestazione sportiva internazionale che dal 21 agosto al 3 settembre coinvolgerà Taranto e altri venti Comuni ospitanti

Si terrà venerdì 29 maggio, nell’Aula Magna del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la cerimonia ufficiale del sorteggio dei gironi degli sport di squadra dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più significativi nel percorso di avvicinamento alla manifestazione sportiva internazionale che dal 21 agosto al 3 settembre coinvolgerà Taranto e altri venti Comuni ospitanti.

Durante la cerimonia saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei Giochi. A rendere ancora più simbolico l’evento sarà la presenza di grandi campioni dello sport, chiamati a partecipare alle operazioni di sorteggio. (Ansa)