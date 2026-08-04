Giochi del Mediterraneo, il racconto sulla Rai

Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, andrà in onda per più di 100 ore di programmazione, su Ra2, Rai Sport e RaiPlay in occasione della manifestazione sportiva che vedrà la partecipazione di 26 Paesi dell’ area mediterranea

La Rai ha acquisito i diritti dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L’ emittente televisiva fa sapere che prosegue il suo impegno nel racconto dei grandi eventi sportivi internazionali. La manifestazione sportiva della Città dei Due Mari, vedrà la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da 26 Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo e che si confronteranno tra loro celebrando i valori dello sport e dell’ inclusione.

La copertura Rai – fanno sapere – supererà le 100 ore di programmazione complessiva, distribuite tra Rai 2, Rai Sport e RaiPlay. Rai 2 trasmetterà in diretta, il 21 agosto, la Cerimonia di apertura, che sarà raccontata dal Vicedirettore di Rai Sport, Arianna Secondini, e dal Direttore del Day Time, Angelo Mellone, tarantino.

Dal 22 agosto al 3 settembre – aggiungono – sempre su Rai 2, andrà inoltre in onda ogni sera una rubrica quotidiana di trenta minuti dedicata ai Giochi, con immagini, risultati, approfondimenti e protagonisti della manifestazione.Rai Sport seguirà l’evento con circa 55 ore di diretta, raccontando le principali competizioni e le imprese degli atleti italiani, mentre RaiPlay offrirà circa 30 ore di copertura live, ampliando ulteriormente l’offerta multipiattaforma del Servizio Pubblico.