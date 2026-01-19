Giochi del Mediterraneo: incontro tra il Commissario Straordinario e il Prefetto di Taranto

L’incontro ha rappresentato un primo e significativo momento di confronto istituzionale

Il Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo 2026 e Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese, ha incontrato il nuovo Prefetto di Taranto, Ernesto Liguori.

L’incontro ha rappresentato un primo e significativo momento di confronto istituzionale, nel corso del quale sono stati approfonditi i temi legati allo stato di avanzamento dei lavori, al coordinamento delle attività sul territorio, agli aspetti connessi alla sicurezza e a tutte le principali tematiche operative necessarie per la corretta organizzazione e realizzazione dei Giochi del Mediterraneo.

Particolare attenzione è stata dedicata all’importanza di una costante sinergia tra le istituzioni, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi, l’efficace gestione dei cantieri e la piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in vista di un evento internazionale di grande rilievo per la città di Taranto e per l’intero Paese.

Il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese ha espresso apprezzamento per la disponibilità e l’attenzione dimostrate dal Prefetto Liguori, confermando la volontà di proseguire un dialogo continuo e costruttivo, nell’interesse del territorio e del successo dei Giochi del Mediterraneo 2026.