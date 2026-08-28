Giochi del Mediterraneo: Ionios fa visita ai piccoli pazienti del SS. Annunziata

Una delegazione del Comitato Organizzatore ha incontrato bambini, famiglie e personale sanitario nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica, portando gadget e un messaggio di vicinanza

I Giochi del Mediterraneo entrano anche nelle corsie dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Questa mattina una delegazione del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, accompagnata dalla mascotte Ionios, ha fatto visita alle bambine e ai bambini ricoverati o in cura nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica.

Alla visita hanno partecipato il direttore generale della ASL Taranto, Vito Bavaro, il direttore del reparto, Valerio Cecinati, il vicepresidente del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, Sandro Esposito, il direttore generale Carlo Molfetta e Alessia Maurelli, campionessa di ginnastica ritmica e sindaca del Villaggio Mediterraneo.

La delegazione ha incontrato i piccoli pazienti, le loro famiglie e il personale sanitario, portando un momento di vicinanza e condivisione all’interno dei reparti. Ionios ha accompagnato l’incontro, durante il quale ai bambini sono stati consegnati alcuni gadget ufficiali di Taranto 2026.

Un gesto semplice per portare lo spirito dei Giochi anche a chi, in questi giorni, non può assistere alle competizioni o vivere direttamente l’atmosfera delle sedi di gara. Perché Taranto 2026 non è soltanto sport, ma anche partecipazione, inclusione e comunità.