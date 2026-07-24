Giochi del Mediterraneo, pronta la pista indoor del Palaricciardi

La struttura nasce dalla riqualificazione dell’ex complesso Amatori Ricciardi, con la demolizione delle strutture esistenti e la costruzione di un nuovo centro sportivo multidisciplinare da 6.250 metri quadrati

“Taranto ha una nuova casa per l’ atletica”

Con il completamento della pista indoor del PalaRicciardi, Ferraro spa si prepara a consegnare il cantiere del nuovo impianto realizzato in vista dei XX Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia omologabile per competizioni internazionali World Athletics.

Il PalaRicciardi nasce dalla riqualificazione dell’ex complesso Amatori Ricciardi, con la demolizione delle strutture esistenti e la costruzione di un nuovo centro sportivo multidisciplinare da 6.250 metri quadrati., L’impianto comprende un anello da 200 metri a sei corsie con curve sopraelevate, un rettilineo da 60 metri a otto corsie e pedane dedicate a tutte le discipline indoor. Le tribune, già completate, potranno accogliere circa 1.500 spettatori, mentre l’area esterna è dotata di pensiline fotovoltaiche e spazi verdi progettati secondo criteri di sostenibilità.

“Ultimare il PalaRicciardi è per noi una tappa importante. Questo traguardo non appartiene solo a Ferraro come azienda, appartiene alle centinaia di maestranze, tecnici e professionisti che hanno lavorato al cantiere con dedizione, competenza e senso di responsabilità” dichiara il direttore generale di Ferraro spa, Angelo Ferraro.

“Partecipare ai Giochi del Mediterraneo come costruttori di due delle infrastrutture centrali della manifestazione – conclude – è qualcosa che va ben al di là di una commessa: è motivo di grande orgoglio e la conferma che Ferraro è all’altezza delle sfide più ambiziose, quelle che lasciano un segno nel territorio e nella storia di una città”. (Ansa)