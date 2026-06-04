Giochi del Mediterraneo, prosegue il monitoraggio dei preparativi

Quattro giorni di incontri, riunioni, sopralluoghi ai vari impianti di gara

Quattro giorni di incontri, riunioni, sopralluoghi ai vari impianti di gara. Il Comitato di Coordinamento (COCOM) del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM), accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione di follow-up a Taranto dal 27 al 31 maggio 2026 per valutare l’avanzamento dei preparativi per la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

Nel corso delle intense giornate di lavoro, i rappresentanti del CIJM e del Comitato Organizzatore di Taranto 2026 hanno esaminato in dettaglio tutti i settori operativi coinvolti nella preparazione dei Giochi, attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicate agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti — tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al Villaggio degli Atleti presso la Base Navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle due navi adibite all’alloggio delle delegazioni. Sono state inoltre effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora in corso.

Al termine della missione, il COCOM ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti dal Comitato Organizzatore e per l’impegno delle autorità coinvolte. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti residui e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 Comitati Olimpici Nazionali del Mediterraneo.