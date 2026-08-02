Giochi del Mediterraneo, PuliAmo Taranto

Il Comitato Organizzatore in campo per l’ambiente a venti giorni esatti dai Giochi

PuliAmo Taranto, perché lo sport significa anche impegno, passione e cura del territorio. Con questo spirito, il team del Nuovo Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha promosso un’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano, in collaborazione con la BioDesign Foundation e l’associazione SiAmo Taranto. Muniti di sacchi, guanti e pettorine, dipendenti e collaboratori hanno lavorato fianco a fianco con volontarie e volontari per raccogliere i rifiuti e restituire pulizia e decoro alle aree circostanti due luoghi simbolo dei Giochi: il Parco Cimino e lo Stadio Erasmo Iacovone, che tra venti giorni ospiterà la Cerimonia di Apertura dei XX Giochi del Mediterraneo.



“Fare” e dare prima di tutto l’esempio. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione concreta per vivere i valori dei Giochi e contribuire, insieme, alla tutela del territorio a venti giorni esatti dall’inizio della manifestazione. I grandi eventi sportivi possono infatti diventare un motore di valorizzazione delle comunità che li ospitano, lasciando un’eredità tangibile, ambientale e culturale, soprattutto per le giovani generazioni. Nei prossimi giorni la Puglia accoglierà oltre 4.000 atlete e atleti provenienti da 26 Paesi. Taranto si prepara così a dare il benvenuto ai popoli del Mediterraneo, presentandosi ancora più bella, accogliente e pronta a celebrare lo sport come occasione di incontro, condivisione e futuro.