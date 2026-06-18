Guardia di Finanza, controlli serrati contro l’illecita commercializzazione di prodotti falsi e non sicuri

Sequestrati oltre 240.000 prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito del diuturno controllo economico del territorio, hanno individuato diverse aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Grottaglie, Crispiano, Martina Franca, Massafra, Mottola, Laterza, Sava, Manduria e Lizzano, che vendevano prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Gli interventi hanno consentito di sottoporre a sequestro oltre 240.000 articoli “contraffatti” e “non sicuri” di vario genere, tra i quali giocattoli e capi di abbigliamento, nonché articoli per la casa, cosmetici e confezioni di olio lubrificante per autovetture, riportanti il falso contrassegno “Made in Italy” e privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”, che stabilisce come i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

Nell’ambito delle attività ispettive, sono stati altresì rinvenuti oltre 40.000 confezioni di posate in plastica, sulle cui confezioni era indebitamente impresso il logo “MOCA” (materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti) pur in assenza del pertinente “certificato di conformità” previsto per legge. Al termine dei controlli sono stati segnalati alle competenti Autorità i titolari di 30 esercizi commerciali, 4 dei quali sono stati denunciati per violazioni penalmente rilevanti. L obiettivo degli investigatori è stato anche quello di mappare, individuare e disarticolare una catena logistica organizzata e strutturata, intercettando 3 “grossisti”, operanti in Puglia e in Campania, fornitori dei prodotti già sottoposti a sequestro.

La lotta alla contraffazione, fenomeno che rappresenta un moltiplicatore di illegalità, costituisce un impegno prioritario, nell’ambito della missione istituzionale della Guardia di Finanza. Contrastare la diffusione di prodotti falsi o non sicuri significa proteggere i consumatori e, al contempo, assicurare agli operatori onesti le eque condizioni di concorrenza.