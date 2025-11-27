Hashish nel freezer, un arresto nel tarantino

Il 42enne residente in un comune della provincia jonica, nascondeva nel vano congelatore del frigorifero ben 13 panetti di sostanza stupefacente per un peso pari a 700 grammi

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 42 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente.

La continua attività antidroga del personale dei Falchi della Squadra Mobile, impegnati sia nella repressione che nella prevenzione dell’attività di spaccio – fanno sapere nella nota – ha permesso negli ultimi giorni di porre sotto attenzione un tarantino di 42enne, residente in un comune della provincia jonica, sospettato di custodire in casa della sostanza stupefacente.

L’accurato controllo del domicilio – continua la nota – ha permesso di recuperare nel vano congelatore del frigorifero ben 13 panetti di hashish, un altro piccolo pezzo della stessa sostanza stupefacente avvolta da carta forno per un peso complessivo di circa 700 grammi ed un coltello da cucina con evidenti tracce di droga.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il fermato è stato arrestato e posto in regime degli arresti domiciliari.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio d’innocenza sino a sentenza definitiva.