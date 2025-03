Il Liceo Battaglini trionfa alle Olimpiadi delle Neuroscienze con Maria Odone

La vittoria ha permesso alla studentessa tarantina di accedere alla fase nazionale, che si svolgerà a Roma il 16 e 17 maggio, dove rappresenterà la Puglia

Le neuroscienze rappresentano oggi una delle frontiere più affascinanti della conoscenza umana, offrendo un’incredibile opportunità di esplorare il cervello e le sue straordinarie capacità. Per promuovere l’interesse verso questa disciplina, venerdì 14 marzo 2025 ha avuto luogo la fase regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze, una competizione che ha visto la partecipazione di ben 74 studenti provenienti da tutta la regione, che si sono sfidati nell’aula magna “Aldo Cossu” dell’Università degli Studi di Bari.

Tra i protagonisti assoluti della gara, si distingue il Liceo Scientifico “Giuseppe Battaglini” di Taranto, che ha conquistato la vetta della classifica grazie alla gara di Maria Odone. La squadra, composta da Maria Odone (4ªE), Giuseppe Pio Fanelli (4ªE), Gianluca Leone (4ªE), Cecilia Pastore (2ªE) e Claudia Scozio (1^L), aveva già dimostrato una ottima preparazione nella fase d’istituto, qualificandosi così per la fase regionale.

La competizione è stata suddivisa in tre prove principali: un cruciverba a squadre su argomenti neuroscientifici, una prova individuale con trenta domande a scelta multipla e, infine, una selezione finale riservata ai dieci migliori studenti. In questo contesto, Maria Odone e Giuseppe Pio Fanelli hanno raggiunto la fase conclusiva, ma è stata Maria a emergere come vera protagonista. Grazie alla sua preparazione impeccabile e alla passione per le neuroscienze, Maria ha risposto correttamente a tutte le domande proposte, guadagnandosi un meritato primo posto.

Questa vittoria ha permesso a Maria Odone di accedere alla fase nazionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze, che si terrà a Roma il 16 e 17 maggio 2025, dove rappresenterà la regione Puglia. Un risultato eccellente è arrivato anche da Giuseppe Pio Fanelli, che si è classificato al secondo posto, segno di una competizione interna che ha visto il Liceo Battaglini dominare la scena. Gli studenti sono stati premiati dalla prorettrice dell’Università di Bari, prof.ssa Grazia Paola Nicchia e dalla Coordinatrice Regionale per la Puglia delle Olimpiadi delle Neuroscienze, prof.ssa Simona Lobasso.

La Dirigente Scolastica del Liceo Battaglini, Dott.ssa Patrizia Arzeni, ha espresso un profondo orgoglio per i successi dei suoi studenti, sottolineando l’importanza di eventi come questo, che contribuiscono a stimolare l’interesse verso le discipline scientifiche. “Il trionfo di Maria Odone e della squadra del Battaglini non è solo un importante riconoscimento personale, ma un chiaro segnale dell’alto livello di preparazione che la scuola è in grado di offrire ai suoi studenti. – Conclude – La loro passione, dedizione e curiosità scientifica sono la prova che le neuroscienze non solo rappresentano un campo di studio affascinante, ma costituiscono una vera e propria opportunità per formare i ricercatori e gli innovatori di domani.”