Il Tenente Colonnello Dario Campanella è il nuovo Ufficiale del Comando Provinciale di Taranto

Subentra al Colonnello Fernando Carbone che conclude il proprio servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri dopo una lunga e prestigiosa carriera

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto – Ufficio Comando accoglie un nuovo Ufficiale. Il Tenente Colonnello Dario Campanella assume infatti il comando, subentrando al Colonnello Fernando Carbone, che conclude il proprio servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri dopo una lunga e prestigiosa carriera.

Il Colonnello Carbone ha guidato l’ufficio Comando del Provinciale con professionalità e dedizione. A lui vanno il ringraziamento e l’apprezzamento per il servizio svolto con passione e altissimo senso del dovere.

Il Tenente Colonnello Dario Campanella, 56 anni, originario di Torino e padre di due figli, proviene dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce, di cui è stato Comandante, con competenza territoriale estesa anche alle province di Brindisi e Taranto.

Arruolato nell’Arma nel 1991, il Ten. Col. Campanella ha maturato una vasta esperienza in ambito operativo e di comando, prestando servizio per oltre venticinque anni nel Nord Italia, in particolare nelle province di Milano e Reggio Emilia, dove ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità.

Nel suo intervento di presentazione, l’Ufficiale ha voluto esprimere la propria gratitudine e il proprio impegno. “È mia intenzione proseguire sulla falsariga di quanto già realizzato, operando con il massimo impegno al servizio dei cittadini e dell’Istituzione”.

Con il suo arrivo, l’Ufficio Comando del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto prosegue con rinnovato slancio la propria attività a sostegno dell’organizzazione territoriale, nella costante tutela della legalità, della sicurezza e della vicinanza alla comunità.