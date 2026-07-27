Ilva, nuovo passaggio in Consiglio dei ministri: sul tavolo il decreto del Governo

L’esecutivo esaminerà oggi lo schema di decreto-legge che contiene disposizioni urgenti per lo stabilimento siderurgico e interventi legati all’aumento dei prezzi petroliferi

Il Consiglio dei ministri è convocato per oggi, lunedì 27 luglio 2026, alle ore 17:30 a Palazzo Chigi. L’ordine del giorno prevede l’esame dello schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali, e in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, su proposta della Presidenza, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, seguito dalla discussione di varie ed eventuali.