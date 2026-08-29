Incendi a Castellaneta, Ginosa e Laterza: i Carabinieri in campo

L’attività, coordinata dalla Prefettura di Taranto, vede impegnati in maniera sinergica i militari delle Stazioni Carabinieri di Castellaneta e i Nuclei Carabinieri Forestali del Gruppo di Taranto, con una presenza capillare sul territorio finalizzata non soltanto a intervenire tempestivamente in caso di incendio, ma soprattutto a prevenirne l’innesco

Con l’arrivo della stagione estiva torna a crescere il rischio di incendi nelle aree boschive e rurali, soprattutto nelle zone periferiche e nelle campagne di Ginosa, Laterza e Castellaneta. Un fenomeno che può causare gravi danni all’ambiente e alla fauna, ma anche mettere in pericolo persone e abitazioni quando le fiamme si avvicinano ai centri abitati.

Per questo, sotto il coordinamento della Prefettura di Taranto, sono stati potenziati i servizi di controllo e monitoraggio del territorio. In campo ci sono i Carabinieri delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Castellaneta e i Nuclei Carabinieri Forestali del Gruppo di Taranto, impegnati in attività di prevenzione e intervento.

Particolare attenzione è rivolta anche alla sorveglianza dall’alto attraverso l’utilizzo di droni, che permettono di controllare aree boschive e rurali difficilmente raggiungibili e di individuare più rapidamente eventuali situazioni di rischio.

L’obiettivo è prevenire gli incendi, intervenire tempestivamente e contrastare comportamenti imprudenti o illeciti. In questo lavoro è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, chiamati a segnalare immediatamente colonne di fumo, focolai o comportamenti sospetti. La prevenzione degli incendi è infatti una responsabilità condivisa: istituzioni, forze dell’ordine e cittadini possono contribuire insieme alla tutela del patrimonio ambientale e alla sicurezza della collettività. I controlli proseguiranno per tutta la stagione a maggiore rischio, con servizi mirati e una presenza capillare sul territorio.