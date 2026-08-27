Incendi a Ginosa, Parisi: “Un attentato alla vita di tutti”

“Dall’inizio dell’anno siamo a circa 100 roghi nel nostro territorio”

“Quello di ieri è stato un colpo durissimo alla nostra comunità, a tutta Ginosa e a tutti i ginosini. Tre o forse quattro incendi in contemporanea non sono un caso, ma un attentato alla vita di tutti”: Sono le parole del sindaco di Ginosa (Taranto), Vito Parisi affidate ad un video sui social in cui commenta i roghi scoppiati nella giornata di ieri.

Il sindaco parla di “incendi appiccati in maniera contemporanea, un inferno”, ricordando che “dall’inizio dell’anno siamo a circa 100 incendi nel nostro territorio”. “Io non mi capacito – continua – all’idea che ci sia un essere umano che è in grado di fare una cosa del genere, di procurare un danno plurimo”. Il primo cittadino si augura l’intervento di Prefettura e Procura per accertare causa e identificare eventuali responsabili.

“Quanto accaduto – aggiunge il sindaco – impone la massima attenzione e ci ricorda quanto sia importante la collaborazione di tutti. Invito chiunque abbia visto qualcosa, o dovesse notare comportamenti o situazioni sospette, a segnalarli immediatamente alle autorità competenti. In momenti come questo dobbiamo essere ancora più uniti, vigili e responsabili”. (Ansa)