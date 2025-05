Incendio all’Altoforno 1 dell’ex ilva: la Fisascat Cisl chiede interventi urgenti per la sicurezza

L’incendio all’Altoforno 1 riaccende l’allarme sicurezza nello stabilimento. Il sindacato chiede un’indagine approfondita e l’intensificazione dei controlli a tutela dei lavoratori

La Fisascat Cisl Taranto Brindisi esprime profonda preoccupazione per l’incidente avvenuto questa mattina intorno alle ore 11:30, presso l’Altoforno 1 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, ora Acciaierie d’Italia. Secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio di una tubiera ha provocato un incendio che ha coinvolto un mezzo di una ditta dell’appalto pulizie industriali. Fortunatamente, non si registrano feriti tra i lavoratori.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi ma l’episodio evidenzia, ancora una volta, le criticità legate alla sicurezza degli impianti e alla manutenzione delle infrastrutture. L’Altoforno 1, riattivato lo scorso ottobre dopo un lungo periodo di fermo, costituisce nodo cruciale per la produzione e l’occupazione ma non può operare a discapito dell’incolumità dei lavoratori e dell’ambiente.

La Fisascat CISL Taranto Brindisi chiede con urgenza un’indagine approfondita per accertare le cause dell’incidente ed esprime piena solidarietà a tutti i lavoratori coinvolti.

“È inaccettabile che episodi del genere continuino a verificarsi in uno stabilimento di tale importanza strategica, per il territorio e per il Paese.- si legge in una nota – Sono necessari maggiori controlli sia da parte della committente che da parte delle aziende che, spesso, trascurano l’incolumità dei dipendenti pur di mantenere l’elevata quantità delle lavorazioni. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta e mai subordinata a logiche produttive o economiche”.