“Incontra il tuo futuro”: a Porte dello Jonio un ponte tra scuola e lavoro

L’iniziativa, in programma il 2 e 3 aprile, è stata presentata ufficialmente l’11 marzo

È stata presentata questa mattina, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto, l’iniziativa “Incontra il tuo futuro”, un innovativo progetto che mira a colmare il divario tra formazione scolastica e mondo professionale. La manifestazione, che si terrà presso il Centro Commerciale Porte dello Jonio nelle giornate del 2 e 3 aprile, è stata concepita come un sistema integrato per facilitare la transizione scuola-lavoro, mettendo in comunicazione diretta studenti, aziende e istituzioni.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, il Presidente della Camera di Commercio Brindisi-Taranto Vincenzo Cesareo, l’Assessore regionale per il Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Sebastiano Leo e il presidente dell’ITS Academy Mobilità Silvio Busico.

L’evento, promosso dal Centro Commerciale Porte dello Jonio, gestito da Nhood, vede la collaborazione di partner strategici come Confindustria Taranto, ITS Logistica Puglia e Fondazione Taranto 25, con il patrocinio di Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Comune di Taranto e Regione Puglia.

Il programma

La manifestazione sarà strutturata in diverse aree tematiche, ognuna dedicata a specifici attori del panorama formativo e lavorativo: scuole superiori, Camera di Commercio, confederazioni di categoria, agenzie per il lavoro, centri per l’impiego e imprese locali e nazionali.

Le aziende partecipanti avranno a disposizione stand espositivi nell’area parcheggio del centro commerciale, dove potranno presentare le proprie attività, distribuire materiale informativo e interagire direttamente con studenti e visitatori. Il Cortile dei Pescatori, all’interno della struttura, ospiterà invece incontri formativi e workshop tematici, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire argomenti spesso trascurati nei percorsi scolastici tradizionali.

“Ospitare attività significative come questa presso il nostro centro commerciale è per noi motivo di grande soddisfazione – sottolinea Mauro Tatulli, shopping center manager di Porte dello Jonio – poiché ci avvicina sempre di più al cuore del territorio che ci impegniamo a sostenere ogni giorno. Le persone, in particolar modo i giovani, e l’ambiente sono il fulcro di tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo principale è generare un impatto positivo, offrendo ai nostri clienti l’opportunità di entrare in un luogo tradizionalmente dedicato allo shopping e trasformarlo in uno spazio dinamico in grado di generare valore per la comunità”.