Indice di sportività, Taranto al 91°posto

La graduatoria Pts Sport ,arrivata alla 20esima edizione, è stata pubblicata dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”. Misura qualità e diffusione dello sport a livello provinciale. Si basa su 32 indicatori suddivisi in 4 categorie

La città più sportiva d’ Italia è Milano secondo la classifica dell’ indice di sportività elaborata da Pts Sport per il Sole 24 ore. Il primo posto secondo gli esperti del settore è stato determinato anche dalla spinta dei giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Sul podio la affiancano Bolzano e Trento.

Tutte province del sud ad eccezione di Cagliari che è collocata al 22esimo posto, non eccellono. Sono 107 le province italiane e il Sud Sardegna è al 107° e ultimo posto.

Lo studio, giunto alla sua 20esima edizione, si basa su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo (tesserati, enti di promozione sportiva, attrattività eventi sportivi, praticabilità sportiva, investimenti nello sport e Olimpiadi Milano-Cortina 2026), sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia (imprese, turismo, media) e la realtà sociale (bambini, donne, amatori, ecc.).

Per ogni indicatore e categoria viene elaborata la classifica delle 107 province italiane, rapportando i dati sportivi alla popolazione di 6-75 anni; viene attenzionato il diverso peso attribuito ai singoli indicatori, e in seguito è poi definita la classifica finale. Orientativamente i dati fanno riferimento al 2025, mentre per gli sport di squadra e quelli invernali si considera la stagione 2025/26.



Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo è collocata al 91°posto, segue Foggia al 94°, al 98 la Bat, Brindisi all’ 80°, Bari invece sale al 49°posto, Lecce infine si colloca al 62°.

Resta da attendere il prossimo anno quindi per la nuova classifica. A Giochi del Mediterraneo terminati, la città dei due Mari potrebbe risalire la china come il capoluogo lombardo?

I giochi Milano-Cortina 2026, hanno “rafforzato il territorio sul piano organizzativo, degli investimenti, dell’attrattività internazionale e dei risultati sportivi” tanto da incoronarla città più sportiva d’ Italia.

